Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind vier neue Exchange Traded Funds von Xtrackers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Die neue Produktreihe heiße Target Maturity Sept Corporate Bond und biete die Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen zu investieren, die am Ende der Laufzeit liquidiert würden. Bei Fälligkeit würden die Anleger*innen den Nennwert der Anleihen anteilig ausgezahlt erhalten und währenddessen von laufenden Zinszahlungen profitieren. ...

