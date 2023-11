Ionity beginnt mit der Einführung variierender Tarife. Die Preise gelten aber nicht im gesamten Ionity-Netz, sondern nur vorübergehend an ausgewählten Stationen - in Deutschland sinken die Ladekosten zum Teil auf bis zu 25 Cent pro Kilowattstunde. Es handelt sich offenbar um einen ersten Test, denn diese Tarife gelten laut der Preisübersicht zunächst nur für eine Woche - bis einschließlich 27. November 2023. In dieser Zeit gelten die neuen Konditionen ...

