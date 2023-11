Kaum konnte sich die Lucid-Aktie (WKN: A3CVXG) vergangene Woche ein wenig von ihrem am 9. November aufgestellten Allzeittief absetzen, geht es in der aktuellen Handelswoche schon wieder bergab mit dem Titel. Hat ein neues Automodell das Zeug dazu, das Steuer bei der Lucid-Aktie wieder herumzureißen? Lucid vorgestellt Lucid Motors ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektroautos. Das 2007 gegründete Unternehmen mit Sitz in Newark in Kalifornien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...