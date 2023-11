VAARHAFT existiert seit Juni 2023 und beschäftigt sich mit der Eindämmung von Betrugsversuchen, die auf Deepfakes basieren.Linus Kameni ist Co-Founder und CEO bei VAARHAFT. Seinen Master of Science in Aerospace Engineering hat er an der Technischen Universität Braunschweig gemacht.KI und Schadenbearbeitung in der Versicherung gehören zu den am häufigsten diskutierten Themen in diesem Podcast. Was ist nun, wenn ich mithilfe künstlicher Intelligenz Bilder fälsche? Wie lassen sich Deepfakes erkennen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...