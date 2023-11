Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Jahr 2023 sind diverse positive Sonderfaktoren am Werk, die im kommenden Jahr an Bedeutung einbüßen sollten, so die Analysten der Helaba.Deren Entzugseffekt gehe aber von ziemlich abrupt (fiskalischer Impuls) über langsamer (Überschussersparnis) bis zu sehr graduell (Refinanzierung ausstehender Schulden zu höheren Zinsen). In der Summe würden diese Faktoren wohl dazu beitragen, dass vor allem das Winterhalbjahr 2023/2024, wenn beispielsweise staatliche Studentenkredite wieder bedient werden müssten, relativ zum dynamischen Sommer 2023 eine konjunkturelle Abkühlung mit sich bringe. ...

