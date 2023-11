Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kauflaune auch am ETF-Markt - der starke Kursanstieg der vergangenen Wochen macht sich bemerkbar, so die Deutsche Börse AG.Der DAX liege am Dienstagmittag bei 15.940 Punkten - nicht weit von der 16.000 Punkte-Marke entfernt. Auch das Handelsaufkommen stimme: "Bei abermals erhöhten Umsätzen verzeichneten wir rund 20 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", berichte Holger Heinrich von der Baader Bank. ...

