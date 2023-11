AT&S ist auf der Suche nach Personal für das neue Kompetenzzentrum in Leoben. Ausgeschrieben sind 300 Arbeitsplätze als Operator in den Produktions- und Fertigungsbereichen, im Labor (Chemie), in der Instandhaltung sowie Stellen, die sich als erste Karrierechance an HTL-Absolvent:innen richten. Es gibt einen Fünf-Schichtbetrieb und eine im Jahresplan ablaufende Abfolge von Früh-, Nachmittag- und Nachtschichten. Im Jahresschnitt ergibt sich laut AT&S eine reduzierte Arbeitszeit von 32,4 Wochenstunden. Die Vergütungsmodelle werden mit einer Schichtzulage von 300 Euro aufgewertet. "Auch wer bislang eher in technik-fremden Bereichen tätig war, kann sich bei AT&S für diese Stellen bewerben", erzählt HR Manager Eduard Lackner ....

