Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat eine Reihe an börsengehandelten Indexfonds (ETFs) gestartet, die in Euro-Unternehmensanleihen mit jeweils ähnlichen Restlaufzeiten investieren, so die Experten von "FONDS professionell".Die Indexfolger der Marke Xtrackers würden regelmäßige Ausschüttungen bieten und zum Laufzeitende das verbliebene Fondsvermögen ausschütten, habe die Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank mitgeteilt. Die vier ETFs seien am Dienstag (21.11.) an der Deutschen Börse gelistet worden. ...

