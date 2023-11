Der Euro hat sich nach Vortagsverlusten bei 1,09 US-Dollar stabilisiert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0904 Dollar. Sie notierte damit ein wenig niedriger als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag rund einen halben Cent höher auf 1,0955 Dollar festgesetzt.Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. ...

