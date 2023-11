Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5014/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #531 geht es um die Kapitalerhöhung der KapschTrafficCom gestern und Kapsch, Wiener Börse, FMA und RBI haben gezeigt, dass man eine KE 2023 mit neuem Instrumentarium auch gut machen kann. Diese Variante samt Pricing am aktuellen Kurs sollte als Best Practice zur Benchmark für künftige Transaktionen werden, sodass nicht stets Privatanleger als Geschädigte zurückbleiben, wie wir es heuer schon gesehen haben. Weiters gibt es News zu AMAG, AT&S, Post, RBI, SBO, ...

