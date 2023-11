Temu bittet seine Kunden um Hilfe bei der Erkennung und Meldung von Scam-Websites und -Apps, die sich für betrügerische Zwecke als die e-Commerce-Plattform ausgeben. Das Unternehmen gab außerdem hilfreiche Tipps für ein sicheres Kauferlebnis in der diesjährigen Weihnachtssaison.

"Je beliebter unsere Produkte und Dienstleistungen werden, umso öfters sehen wir, wie Apps und Websites sich für unsere Marke ausgeben und damit unsere Kunden hinters Licht führen wollen.", so ein Vertreter von Temu.

"Wir haben rechtliche Schritte gegen diese betrügerischen Einrichtungen unternommen. Trotzdem kann es sein, dass wir durch die rechtlichen Prozesse und die zu erwartenden Verspätungen bei der Bearbeitung des Problems mit den Hosting-Plattformen und den Cloud-Dienstleistungen nicht zu einer sofortigen Lösung kommen. Daher bitten wir Kunden dringend, uns zu unterstützen und alle betrügerischen Aktivitäten, auf die sie möglicherweise stoßen, zu melden."

Zur Meldung von betrügerischen Temu-Websites, verdächtigen Textnachrichten oder Anrufen bitten wir Verbraucher, sich mit Temu an folgende Addresse zu wenden: https://www.temu.com/bgch_report_suspicious.html. Außerdem können sich Kunden mit ihren Beschwerden an die jeweilige Behörde wenden, wie zum Beispiel an das Nationales Koordinierungszentrum für Cybersicherheit (https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/NKCS/nkcs_node.html).

Gängige Scams, auf die Sie achten sollten:

Hier sind gängige Eigenschaften und Techniken, die Scam-Seiten und -Apps verwenden:

Personen berichten, von jemandem kontaktiert zu werden, der sich als Zusteller ausgibt und dann zusätzliche Versandgebühren fordert.

Es gibt Fälle, in denen ein Verkäufer, der angeblich Temu vertritt, Zahlungen durch alternative Methoden wie QR-Codes, e-Wallets oder Wire Transfers fordert.

Kunden wurden dazu gebracht, Einkäufe und Zahlungen auf Websites zu tätigen, die Temu sehr ähnlich sind. Dabei erhalten sie oft eine falsche Benachrichtigung darüber, einen Preis zu gewinnen.

Ungeforderte Nachrichten von nicht anerkannten Nummern, die finanzielle Dienste oder Teilzeitjobs anbieten und die persönlichen Daten vom Empfänger fordern, einschließlich des Temu-Kontos oder Transaktionsinformationen

Meldungen umfassen auch Anrufe von unbekannten Nummern, die entweder um die Verifizierung persönlicher Daten bitten, oder ungeforderte Erstattungen anbieten.

Sicher und bequem einkaufen mit Temu:

Temu ist eine sichere Plattform zum Online-Shopping und hat ein großes Sortiment an hochwertigen Artikeln zu attraktiven Preisen. Kunden können mit gutem Gewissen einkaufen, indem sie überprüfen, ob sie sich auf der offiziellen Website von Temu, www.temu.com, befinden, und indem sie die Temu App aus dem offiziellen Apple App Store oder Google Play Store herunterladen.

Temu ist eine sichere Seite, die von TrustedSite zertifiziert wurde und im Umgang mit Kartendaten den Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) einhält, indem wir Daten, die wir aufbewahren und übertragen, verschlüsseln. Temu arbeitet mit führenden Zahlungsnetzwerken zusammen und nutzt deren spezielle Sicherheits- und Authentifizierungsprotokolle wie Visa Secure, MasterCard ID Check, American Express SafeKey, Discovery ProtectBuy und JCB J/Secure um seinen Nutzern zusätzlichen Schutz zu bieten.

Über Temu:

Temu ist ein Online-Marktplatz, der Kunden mit Millionen von Verkäufern, Herstellern und Marken auf der ganzen Welt zusammenbringt. Unsere Mission ist es, Kunden zu bestärken, ihr bestes Leben zu leben. Temus Ziel ist es, die erschwinglichsten Qualitätsprodukte anzubieten, damit Kunden und Verkäufer ihre Träume in einer inklusiven Umgebung verwirklichen können.

