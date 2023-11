© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk



Die chinesische Contemporary Amperex Technology prüft nach Insider-Angaben einen möglichen zweiten Börsengang in Hongkong. Eine Zweitnotierung in der Schweiz war früher in diesem Jahr gescheitert.Ein möglicher Aktienverkauf in Hongkong könnte demnach bereits Anfang nächsten Jahres erfolgen, berichtet die International Financing Review (IFR) unter Berufung auf Insider. Es sei aber noch zu früh, um den Umfang der Kapitalbeschaffung für die Notierung in Hongkong zu bestimmen, so die Insider weiter. Die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium und das bisher in Shenzhen notierte CATL könne sich noch gegen den Aktienverkauf entscheiden. CATL ist der weltweit größte Hersteller von …