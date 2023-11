Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Im Umfeld eines schwächeren US-Dollars, stieg der Goldpreis in der letzten Woche wieder an den Widerstand bei 2.000 US-Dollar an. Der USD-Index fiel mittlerweile von einem Hoch bei 107 auf 103 Punkte, was das vor einem Monat gesteckte Korrekturziel für die vorherige Rallye des US-Dollar war. Dieser dürfte sich auf diesem Niveau nun jedoch stabilisieren, sodass es von dieser Seite keinen weiteren Rückenwind für den Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...