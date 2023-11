Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) erzielte in den ersten neun Monaten 2023 Umsätze in Höhe von 437,2 Mio. Euro (+21 Prozent) und ein Betriebsergebnis (EBIT) von 82,0 Mio. Euro (+13 Prozent). Bereinigt um Währungsverluste erhöhte sich das EBIT um 53 Prozent auf 86,3 Mio. Euro und erreichte eine bereinigte EBIT-Marge von 19,7 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 55,8 Mio. Euro (1-9/2022: 55,3 Mio. Euro). Der Auftragseingang lag mit 427,0 Mio. Euro auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum (1-9/2022: 431,1 Mio. Euro). Der Auftragsstand der Gruppe liegt bei 245,2 Mio. Euro per Ende September (30. September 2022: 189,5 Mio. Euro). Das Unternehmen plant für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe des vorigen ...

