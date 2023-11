Berlin (ots/PRNewswire) -Madame Tussauds enthüllt drei neue Figuren der weltweiten Ikone in seinen Ausstellungen in Berlin, Amsterdam und DubaiFans von Dwayne "The Rock" Johnson können sich gleich dreifach freuen, denn der Mann mit den vielen Talenten erweitert sein Angebot bei Madame Tussauds um drei neue Figuren innerhalb der weltberühmten Ausstellung.Einheimische und Touristen in Berlin, Amsterdam und Dubai, den neuesten Eröffnungen von Madame Tussauds, können im wahrsten Sinne des Wortes "smell, what the Rock is cooking", da der Hollywood-Superstar ab Dienstag, den 21. November, dauerhaft in den Ausstellungen zu sehen sein wird. Mit den drei neuen Figuren wächst das Repertoire des Stars auf neun Madame Tussauds-Nachbildungen, die bereits in London, New York, Las Vegas, Hollywood, Orlando und auf Tournee in Asien zu sehen sind.Die drei neuen Figuren wurden von den talentierten Künstlern der Ausstellung auf der Grundlage von Hunderten von präzisen Messungen und Referenzfotos, die während seiner Sessions gemacht wurden, geschaffen.Alle drei Figuren zeigen sich in verschiedenen Outfits, die von einigen von Dwaynes besten Filmpremieren inspiriert sind, bereit für den roten Teppich. Die Berliner Figur trägt eine Nachbildung des Blumenseidenanzugs, den Johnson bei der Weltpremiere des Erfolgsfilms "Jumanji: The Next Level" trug, während seine Figur in Amsterdam einen kirschrosa Smoking trägt, der von seinem Look bei der britischen Premiere der Fantasy-Abenteuer-Komödie inspiriert wurde. Und nicht zuletzt ist der Dubai-Look von Dwayne eine Nachahmung des puderblauen Anzugs, den er bei der New Yorker-Premiere von "Skyscraper" trug, den der A-Lister sowohl produziert als auch in der Hauptrolle gespielt hat.In Bezug auf die Tatsache, dass er ein Neunling bei Madame Tussauds ist, sagte Dwayne Johnson: "Das ist so cool und ist ein Riesenspaß! Drei neue Rock-Wachsfiguren und insgesamt neun auf der ganzen Welt - London, Asien, New York, Hollywood, Las Vegas, Orlando und jetzt auch Berlin, Amsterdam sowie Dubai. Wow, das sind eine Menge Glatzen und Tattoos. Ich liebe es, meine Fans rund um die Welt zu treffen und meine Madame Tussauds-Figuren sind das Nächstbeste, um mit euch zusammenzukommen. Lasst uns gemeinsam bei Madame Tussauds ein bisschen Mana raushauen und auf Dankbarkeit, gute Zeiten und neun Rock-Wachsfiguren anstoßen, die viel cooler sind als der echte Mensch selbst.""Wenn man sich Hollywood-Stars ansieht, gibt es nicht viele, die größer sind als Dwayne Johnson", sagte Angela Jobson, Global Brand Director von Madame Tussauds. "Seine unglaubliche Karriere als rekordbrechender Wrestler, Schauspieler, Produzent und Geschäftsmann hat ihm die Treue seiner Fans eingebracht, aber es sind seine Unterstützung zahlreicher Wohltätigkeitsorganisationen und seine Bereitschaft, sich zu Themen zu äußern, mit denen Menschen auf der ganzen Welt konfrontiert sind, die ihn zu der weltweiten Ikone gemacht haben, die er heute ist. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass wir drei weitere Dwayne-Figuren in unseren Ausstellungen in Berlin, Amsterdam und Dubai enthüllen können, was ihn zu einem der am meisten dekorierten Stars bei Madame Tussauds macht."Die Figur von Dwayne Johnson ist ab Dienstag, 21. November, für Gäste zu sehen.Um Tickets zu buchen, gehen Sie bitte auf www.madametussauds.com/berlin. (https://www.madametussauds.com/berlin)https://drive.google.com/drive/folders/1dLo63Ovqr20V6fQIYuos62elEw9yN9zMFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2281734/Madame_Tussauds.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2281693/Madame_Tussauds_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/madame-tussauds-berlin-bringt-die-mana--mit-den-neuen-dwayne-the-rock-johnson-figuren-wird-die-anzahl-auf-neun-erhoht-301995897.htmlPressekontakt:Rachel Peltier,Rachel.Peltier@madametussaudslv.com,+1 702.862.7811Original-Content von: Madame Tussauds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172648/5655407