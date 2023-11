DJ PTA-News: United Labels AG: Starkes Weihnachtsgeschäft sorgt für Umsatz- und Ergebnissteigerung im Gesamtjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Münster (pta/22.11.2023/14:40) - Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561), einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment erwartet im Geschäftsjahr 2023 ein starkes Weihnachtsgeschäft und damit ein Übertreffen der Vorjahresergebnisse.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 stieg der Konzernumsatz der United Labels AG auf EUR 18,1 Mio. (Vj: EUR 17,9 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) belief sich wie im Vorjahr auf EUR 1,2 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug unverändert EUR 1,0 Mio., der Konzernjahresüberschuss lag bei EUR 0,5 Mio. (Vj: EUR 0,7 Mio.), was einer Umsatzrendite von 2,8% entspricht.

Das Online-Geschäft der Elfen Service GmbH entwickelte sich besonders erfreulich. Hier stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 31% auf EUR 0,9 Mio.

Der Auftragsbestand zum Stichtag 30.09.2023 belief sich auf EUR 11,1 Mio. (Vj: EUR 15,5 Mio.), wobei zahlreiche Kundenaufträge, im Vergleich zu den Vorjahren, erst im vierten Quartal erwartet werden.

Peter Boder, Vorstand der United Labels AG ist optimistisch: "Ich bin davon überzeugt, dass wir ein starkes Weihnachtsgeschäft vor uns haben. Dies zeichnet sich bereits jetzt ab. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir im Gesamtjahr 2023 die Vorjahreswerte beim Umsatz und Ergebnis übertreffen werden. Insgesamt bin ich mit dem Geschäftsverlauf 2023 sehr zufrieden. Vor allem der weiterhin intakte Aufwärtstrend im Online-Geschäft freut mich. Auch wenn der Umsatzanteil noch sehr gering ist, so soll das margenstarke Geschäft in den kommenden Jahren wesentlich zum Ergebnis beitragen."

Der vollständige 9-Monatsbericht einschließlich weiterer Erläuterungen erfolgt im November unter: http:// www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

Über United Labels: Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und im Prime Standard gelistet. Mit über 40 Lizenzverträgen entwickelt, produziert und vertreibt United Labels Bekleidung, Heimtextilien und Geschenkartikel mit Marken wie Paw Patrol, Peppa Pig, Snoopy oder Harry Potter. Als eines der führenden deutschen Markenherstellern im Bereich Medien/Entertainment sind Partner des unabhängigen Unternehmens weltweit bedeutende Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus den Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel.

Kontakt: UNITED LABELS AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, http://www.unitedlabels.com

Investor Relations & Finanzmedien: Meister Consulting GmbH, Tobias Meister, Tel. +49 (0) 2983 908121, Mobil +49 (0) 170 2939080, meister@meisterconsult.com

(Ende)

Aussender: United Labels AG Adresse: Gildenstraße 6, 48157 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 251 3221-0 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Website: www.unitedlabels.com

ISIN(s): DE0005489561 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2023 08:40 ET (13:40 GMT)