Als Microcap mit einem Börsenwert von nur etwas mehr als 8 Mio. Euro hat es die Aktie von Securize IT Solutions schwer genug am Kapitalmarkt. Und wenn dann auch noch die operativen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben und die Notiz in den Penny Stock-Bereich abdriftet, wird es doppelt kompliziert, einen Trendwechsel im Chartbild einzuläuten. So ... The post Securize IT Solutions: Aktie für 2024 appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...