FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Nvidia nach "unglaublich guten Quartalszahlen und Prognose" von 615 auf 640 US-Dollar angehoben. Die Einstufung für den Chipwert ließ Analyst Ingo Wermann am Mittwochmittag in seiner Reaktion auf den Zwischenbericht auf "Kaufen". "Nvidia spielt aktuell seine dominante Position bei KI-Chips aus und erzielt extrem hohe Umsatzzuwächse bei einer gleichzeitig spürbar verbesserten Ertragskraft." Die Amerikaner gelten als einer der größten Profiteure des Boomthemas Künstliche Intelligenz - also KI. "Der sanktionsbedingte Erlösrückgang in China kann wegen der hohen Nachfrage aus anderen Regionen mehr als ausgeglichen werden", so Wermann./ag/jha/



ISIN: US67066G1040

