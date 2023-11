Wien (www.fondscheck.de) - Ann Prendergast wird neue EMEA-Leiterin von State Street Global Advisors, so die Experten von "FONDS professionell".Sie trete die Nachfolge von Rory Tobin an, der in Ruhestand gehe.Prendergast sei im Jahr 2000 als Kundenbetreuerin zu State Street gekommen und habe im Laufe der Jahre eine Reihe von Positionen mit wachsender Verantwortung innegehabt. Zuletzt sei sie als Leiterin von State Street Global Advisors Europe für das Portfoliomanagement, den Vertrieb, die Produktentwicklung, das Fondsmanagement und das operative Geschäft des Unternehmens in der Europäischen Union verantwortlich gewesen. ...

