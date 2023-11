Wien (www.fondscheck.de) - Der Immobilienarm der DWS hat Ulrich Steinmetz zum Head of Real Estate Transactions für Europa ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Christian Bäcker übernehme als Head of Portfolio Management Real Estate Retail die bisherige Verantwortung von Steinmetz und werde damit das deutsche Immobilien-Publikumsfondsgeschäft verantworten. Ronen Ribak sei in die neu geschaffene Position des Head of Value-Add Real Estate für Europa berufen worden. ...

