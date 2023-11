• Das Hautpflegeunternehmen Natura Bissé erzielt bis Ende 2023 einen Umsatz von 100 Millionen Euro und beabsichtigt, seine Präsenz in Europa in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln.

• Die Arch Amenities Group wird das Jahr mit einem Umsatz von 200 Millionen US-Dollar in ihrem Segment vertikale Spas abschließen und strebt an, 2024 als Beratungs- und Managementgruppe eine führende Rolle in Europa zu übernehmen.

Natura Bissé und Arch Amenities Group Europe haben eine formelle Zusammenarbeit angekündigt, um ihre gemeinsame Präsenz im Luxus-Spa-Sektor in der EU und im Vereinigten Königreich zu verstärken. Die Vereinbarung eröffnet strategische und komplementäre Wachstumschancen für beide Marken, die sich gegenseitig referenzieren wollen. Dabei profitieren sie vom guten Ruf der Marke Natura Bissé, ihren professionellen und Einzelhandels-Hautpflegeprodukten und -dienstleistungen sowie von der Expertise der Arch Amenities Group bei der Verwaltung und dem Betrieb herausragender Luxus-Wellnesszentren und Spas.

Das spanische Hautpflegeunternehmen Natura Bissé ist derzeit in mehr als 450 Spa-Hotels rund um den Globus vertreten 35 davon in Europa und wird das Jahr voraussichtlich mit einem Gesamtumsatz von 100 Millionen Euro abschließen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona erzielt 82 seines Umsatzes im Ausland, wobei die USA und China die wichtigsten Märkte sind, gefolgt von Spanien. In den kommenden drei Jahren wird Europa zum strategischen Schwerpunkt des Unternehmens. Natura Bissé verdem Ziel, seine Multichannel-Präsenz in dieser Region zu verdoppeln.

Die Arch Amenities Group ihrerseits verwaltet mit ihren 3800 Mitarbeitern derzeit mehr als 430 Objekte auf der ganzen Welt. Privatclubs, Fitnesscenter, Geschäfts- und Wohnräume und natürlich auch Hotels vertrauen auf die umfassende Erfahrung der Gruppe. Zu den Hotelgruppen in ihrem Kundenportfolio gehören große Namen wie Waldorf Astoria, Four Seasons und The Ritz-Carlton, die auch Partner von Natura Bissé in der ganzen Welt sind.

Natura Bissé ist seit Anfang 2023 Teil des Preferred Vendor Program der Arch Amenities Group, das die Natura Bissé-Produktpalette mit einer Reihe von renommierten Spas und Wellness-Einrichtungen in den USA wie dem Eden Roc Miami Beach Resort oder dem Waldorf Astoria Washington DC verbindet.

Heute erhält diese Partnerschaft einen neuen Charakter als "nicht-exklusive strategische Vereinbarung" in Europa, und das zu einem Zeitpunkt, an dem der Gastgewerbesektor eine erhöhte Nachfrage nach gehobenen Wellness-Erlebnissen verzeichnet. Ein Beweis dafür sind die Daten eines kürzlich erschienenen Berichts des Global Wellness Institute, der ein beständiges jährliches Wachstum des Wellness-Marktes von 12 seit 2020 aufzeigt und ein weiteres Wachstum von 52 bis 2027 prognostiziert.

"Diese strategische Vereinbarung stellt eine neue Gangart in der Art und Weise dar, wie beide führenden Marken auf die sich wandelnden Bedürfnisse des europäischen Marktes eingehen. Sie unterstreicht unser gemeinsames Engagement, unbegrenzte Innovation, Inspiration als Pfeiler des Wachstums und maßgeschneiderte, flexible Lösungen anzubieten. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Arch Amenities Group Europe unsere Präsenz in erstklassigen Spas und Wellness-Zentren ausbauen können", so Verónica Fisas, CEO von Natura Bissé Group.

"Die Partnerschaft mit Natura Bissé in Europa zur Entwicklung von Spas passt ideal zu Arch, da wir unsere Präsenz in Europa vergrößern wollen. Als eine der bekanntesten Luxus-Hautpflegemarken der Welt ermöglicht uns unsere strategische Zusammenarbeit mit Natura Bissé, unsere bewährte Expertise in der Entwicklung und Verwaltung von Luxus-Wellnessbereichen zu erweitern, um den Gästen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, das von großartigen Produkten, herausragender Gastfreundschaft und hervorragendem Service getragen wird", erklärt Barry Goldstein, CEO von Arch Amenities Group.

ÜBER ARCH AMENITIES GROUP

Arch Amenities Group mit Sitz in Rockville, Maryland, ist ein führender Anbieter von Management- und Beratungsdienstleistungen in der Hotellerie und dem Gastgewerbe für Gewerbe- und Wohnimmobilien, Hotels, Spas und private Clubs sowie Freizeiteinrichtungen weltweit. Arch bietet tägliche Managementdienste sowie Machbarkeitsstudien, Planungs- und Designberatung sowie Rekrutierung, Pre-Opening und nachhaltige Strategie- sowie Unterstützungsdienstleistungen. Arch ist ein Portfoliounternehmen der Private Equity-Gesellschaft CI Capital Partners.

ÜBER NATURA BISSÉ

Natura Bissé ist ein weltweit bekanntes Unternehmen für Luxus-Hautpflege. Es wurde 1979 in Barcelona gegründet und verbindet bahnbrechende Technologie mit großer Expertise und menschlichem Feingefühl, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden einzugehen und diese zufriedenzustellen.

Das ständige Streben nach Exzellenz hat Natura Bissé zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, insbesondere die Anerkennung als "World's Best Spa Brand" in vier aufeinanderfolgenden Jahren (2018-2021).

Natura Bissé ist in 40 Ländern präsent und expandiert weltweit über die renommiertesten Luxus-Einzelhändler und Best-in-Class-Spas.

Im Jahr 2008 half die Marke bei der Gründung der Ricardo Fisas Natura Bissé Foundation, um einen Beitrag zum Wohlergehen von Menschen in prekären Situationen zu leisten. Um die Initiativen der Stiftung zu unterstützen, hat Natura Bissé drei Spendenlinien von Toilettenartikeln für Hotels aufgelegt.

