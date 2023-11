Nach der Erholungsrally in den vergangenen Tagen hat der Kapitalmarkttag bei Siemens Energy am gestrigen Dienstag für keine weiteren Impulse gesorgt. Vielmehr bleiben die Sorgen um das Windgeschäft bestehen. Die ersten Stimmen der Analysten sind inzwischen auch da, das Urteil fällt dabei gemischt aus.Das Management habe es versäumt, Klarheit in Hinblick auf Gamesa zu schaffen, so Analyst Nicholas Green von Bernstein Research. Mit seinem Votum "Underperform" rät er deshalb weiter dazu, die Aktie ...

