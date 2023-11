In den vergangenen drei Handelswochen hat der DAX kräftig zugelegt. In dieser Woche blieb dem deutschen Leitindex aber bisher die Puste weg. Denn jetzt, wo die psychologisch wichtige 16.000-Punkte-Marke in Reichweite ist, macht das Börsenbarometer keine großen Sprünge. Wie die Reise weitergehen könnte am deutschen Aktienmarkt, verrät David Hartmann von Vontobel. Der Experte für Zertifikate stellt außerdem ein Produkt vor, mit dem Anleger von den aktuellen Entwicklungen beim DAX profitieren können. Wie das funktioniert, erfahren Sie im Interview mit DER AKTIONÄR TV.