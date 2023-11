Guiyang, China (ots) -Wenn die Abendlichter zu scheinen beginnen, ist die Fußgängerzone der Str. Qingyun am Ufer des Nanming-Flusses in der Stadt Guiyang in der Provinz Guizhou hell erleuchtet und voller Menschen. Das Aroma der köstlichen Speisen ist in der Luft allgegenwärtig, und die Spezialitäten- und Imbissläden sind mit Gästen gefüllt. Von Zeit zu Zeit halten die Leute an, um auszuchecken und Fotos vor verschiedenen Wandgemälden zu machen. Nachtansicht, Nachtshow, Nachttour, Nachtunterhaltung, Nachtsnacks, Nachteinkauf, Nachtaufenthalt... Die Nacht in Guizhou hat einen ganz anderen Geschmack als der Tag. Heutzutage beschränkt sich das "Nachtleben" in Guizhou nicht mehr nur auf die Stadt, und die Gemeinden haben farbenfrohe Nachtaktivitäten wie das Basketballspiel "V(illage)BA" und die "Village"-Liga geschaffen, die zu neuen Visitenkarten von Guizhou geworden sind.Die kurze Videoserie "Be My Guest · Modern Guizhou", die ursprünglich von Guizhou Satellite TV produziert wurde, lädt ausländische Freunde in Form von Reality-Shows nach Guizhou ein, um ihr echtes Leben vor Ort zu demonstrieren. Miguel Hernandez, ein junger Brasilianer, wurde von einem Freund Wang Ke'ai nach Guizhou (China) eingeladen, um hier das Nachtleben zu genießen. Nachdem Miguel und Wang Ke'ai die internetberühmten Sehenswürdigkeiten in der Stadt Guiyang, Provinz Guizhou besichtigt, das Land-Surfbrett erlernt, an einem Frisbee-Wettbewerb teilgenommen und die lokale Küche probiert hatten, gingen sie in den Kreis Rongjiang in der Autonomen Präfektur Miao und Dong in der südöstlichen Provinz Guizhou, um das internetberühmte "VBA"-Fußballspiel anzusehen und sich unter die Einheimischen zu mischen."Es ist für mich das erste Mal, dass ich eine so lebhafte Nacht in China verbringe. Ich wusste nicht, dass scharfe Dinge so lecker sein können, und die Stadt bei der Nacht macht so viel Spaß! Meine Familie ist neidisch auf die Atmosphäre, die ich in Guizhou spüre." Miguel kommentierte diese nächtliche Reise nach Guizhou aufgeregt, dass sie ihm einen unvergesslichen Eindruck vermittelt hat. Und er hofft, seine Familie und Freunde in Zukunft nach Guizhou zu bringen, um das bunte Nachtleben hier zu erleben.Pressekontakt:Yu XiaoyingTel: 0086851-85377412E-Mail: guizhou1gc@163.comYouTube Link: https://youtu.be/5osaE4MLLWg?si=7dpu0-Ww6YOIFZfkOriginal-Content von: Guizhou Satellite TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093482/100913721