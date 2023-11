Tel Aviv/ Bonn (ots) -Im Vorfeld der für morgen 10 Uhr angekündigten Freilassung von 50 israelischen Geiseln aus der Hand der Hamas sagte der israelische Historiker und Antisemitismusforscher Moshe Zimmermann: "Die Hamas hat den Krieg eigentlich gewonnen." Die Hamas werde laut Zimmermann ihre Machtposition weiter behalten, was ihnen wichtiger sei, als die Menschen in Gaza.Obwohl er hoffe, dass der Krieg zum Erliegen kommt, sei es momentan wichtiger alle verschleppten Geiseln zurückzubekommen. Für eine Friedenslösung sieht Zimmermann mit der aktuellen Regierung unter der Leitung von Benjamin Netanjahu keine Chance. "Es werde weitergehen, wenn nicht irgendjemand interveniert", beurteilte der Historiker die verfahrene Situation im Krieg zwischen der Hamas und Israel. Und reflektiert damit auf die USA oder die Nachbarstaaten in der Region, die eine Friedensinitiative voranbringen müssten. Es gebe keinen realistischen Ansatz für eine Zweistaatenlösung oder Frieden im Nahen Osten, da der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weder mit der Hamas noch mit der PLO über Frieden verhandeln werde.Das komplette Gespräch sehen Sie bei www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5655569