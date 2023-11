DJ Aktien Schweiz bauen Gewinne aus - Partners Group gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Vortagesaufschläge ausgebaut. Händler attestierten dem Markt eine solide Robustheit, denn die Überzeugung nach dem erreichten Zinsgipfel erhielt zumindest in den USA leichte Risse. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ließ erkennen, dass ein Ende des Zinsanhebungszyklus keinesweges beschlossene Sache ist. Anleger konzentrierten sich aber auf die Aussagen, wonach Zinsanhebungen zumindest kurzfristig in den USA nicht auf der Agenda stehen. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.832 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,67 (zuvor: 15,68) Millionen Aktien.

Partners Group zählten mit Aufschlägen von 1,3 Prozent zu den Werten im oberen Tableau. Der Finanzkonzern verkauft den britischen Softwareentwickler Civica an den US-Vermögensverwalter Blackstone. Partners hatte Civica 2017 übernommen. Das Wall Street Journal hatte am Vortag aus Kreisen berichtet, dass sich Blackstone in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Übernahme von Civica für knapp 2,5 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden mit Partners Group befinde.

Gute Geschäftszahlen von Interparfums vermochten den Kurs von Givaudan (-1,3%) nicht zu befeuern, der Kurs wurde vielmehr von einem negativen Analystenkommentar belastet. Bei Novartis (+1,1%) sprachen Händler von Vorschusslorbeeren für den anstehenden Kapitalmarkttag, Analysten wollten eine Anhebung der mittelfristigen Wachstumsziele nicht ausschließen.

Unter den Nebenwerten sackten Helvetia um 4,4 Prozent ab. Die Versicherung hatte vor einem außerordentlich hohen Schadenaufwand aus Unwetter- und Großereignissen im dritten Quartal gewarnt. Die Nettoschadenaufwendungen im Quartal könnten eineinhalbmal so hoch ausfallen wie im ganzen Jahr 2022. Bei AMS-Osram (-48,1%) hatte die Kapitalerhöhung begonnen, die Papiere wurden ohne Bezugsrecht gehandelt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2023 11:40 ET (16:40 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.