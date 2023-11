DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - 16.000 im DAX nicht zu knacken

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 15.958 Punkte. "Es wirkt fast so, als würde die Nähe zur 16.000 Punkte-Marke den Anlegern Furcht einflößen", hieß es bei QC Partners. Offensichtlich erachte im Moment kaum jemand Kurse oberhalb von 16.000 als realistisch erreichbares Ziel. Die mit Spannung erwarteten Zahlen von Nvidia setzten keine Akzente an den Gesamtbörsen. Der Chip- und Grafikkartenhersteller profitiere weiter vom Boom um die Künstliche Intelligenz, so Robomarkets. Tagesgewinner im DAX war die Symrise-Aktie nach guten Vorlagen des Wettbewerbers Interparfums.

Gute Zahlen von Interparfums trieben Symrise um 2,8 Prozent nach oben. Vor allem der Wachstumsausblick von Interparfums wurde gelobt. Nach der Corona-Pandemie habe sich die Nachfrage nach Parfüms deutlich beschleunigt. Interparfums ist Lizenznehmer bekannter Marken wie Lagerfeld, Lanvin, Ferragamo und anderer, ab 2024 auch von Lacoste. Für die Bayer-Aktie ist ein Boden weiter nicht in Sicht - sie verlor 3,4 Prozent.

Zahlen aus der Thyssenkrupp-Familie

Thyssenkrupp erholten sich um 6,6 Prozent. Das Umfeld wurde vom Konzern als "anspruchsvoll" beschrieben. Positiv sei der Ausblick auf die EBIT-Marge, die schon bis zum Fiskaljahr 2024/25 auf 4 bis 6 Prozent steigen soll. Dies wäre mehr als eine Verdoppelung der aktuellen Marge. "Der Konzern ist im Umbau, die Aktie läuft seit Jahresbeginn im Prinzip nur seitwärts", sagte ein Händler. Für Thyssenkrupp Nucera ging es nach Zahlen um 3,4 Prozent nach oben.

In der zweiten Reihe stiegen Fresenius Medical Care um 0,9 Prozent. Der Gesundheitskonzern hatte am Vorabend die Jahresprognose erhöht. FMC konnte einen Vergleich mit der US-Regierung erzielen, was einen Nettoeinfluss auf das operative Ergebnis von rund 175 Millionen Euro für 2023 hat. Hugo Boss stiegen um 3 Prozent, nachdem die Deutsche Bank den Titel auf die Kaufliste genommen hatte.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.957,82 +0,4% +14,61% DAX-Future 16.010,00 +0,3% +11,70% XDAX 15.964,55 +0,3% +15,11% MDAX 26.135,95 +0,7% +4,05% TecDAX 3.140,84 +1,0% +7,52% SDAX 13.016,26 +0,5% +9,14% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,29 +18 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 26 13 1 2.772,5 59,5 71,7 MDAX 32 16 2 517,7 34,8 31,5 TecDAX 23 5 2 749,4 25,7 31,6 SDAX 41 25 4 97,7 8,0 11,9 ===

November 22, 2023 11:46 ET (16:46 GMT)

