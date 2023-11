Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,27% auf 3587,46, davor 7 Tage im Plus (0,89% Zuwachs von 3565,62 auf 3597,18), RBI 0% auf 15,83, davor 7 Tage im Plus (3,87% Zuwachs von 15,24 auf 15,83), Agrana +2,58% auf 13,9, davor 5 Tage im Minus (-9,36% Verlust von 14,95 auf 13,55), Telekom Austria -0,28% auf 7,03, davor 4 Tage im Plus (3,68% Zuwachs von 6,8 auf 7,05), EuroTeleSites AG -1,66% auf 3,55, davor 4 Tage im Plus (6,65% Zuwachs von 3,38 auf 3,61), Flughafen Wien +0,53% auf 47,25, davor 4 Tage im Minus (-6,93% Verlust von 50,5 auf 47), Österreichische Post +0,63% auf 32,05, davor 3 Tage im Minus (-1,85% Verlust von 32,45 auf 31,85). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Immofinanz (1 Platz gutgemacht, von 2 auf 1); dazu, EVN (-1, von 1 auf 2), voestalpine (+1, ...

