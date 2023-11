Hongkong (ots/PRNewswire) -XTrend hat sich intensiv an gemeinnützigen Aktivitäten beteiligt. Im November 2023 wurde das Unternehmen zum Silbersponsor von Wish for the Stars, Zypern. Mit dem Leitsatz "People-first Management" legt das Unternehmen großen Wert auf soziale Verantwortung und gemeinnützige Aktivitäten. Dieses Sponsoring ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens bei der Wahrnehmung seiner sozialen Verantwortung.XTrend erfüllte seine Verpflichtung und sponserte die mit Spannung erwartete Wohltätigkeitsveranstaltung "Wish for the Stars - Eurovision Edition" in Limassol, Zypern, um Kinder zu unterstützen, die gegen Krebs kämpfen. Ressourcenarme Gebiete haben sowohl in Entwicklungsländern als auch in Industriestaaten mit den gleichen Problemen zu kämpfen, wie z. B. begrenzte Ressourcen, unzureichende Bildungsressourcen, fehlende Infrastruktur und Abgeschiedenheit (Anmerkung: Low-Resource Area bezieht sich auf ein Gebiet, in dem die medizinische Versorgung aufgrund sozialer und wirtschaftlicher Faktoren unausgeglichen ist). Aufgrund dieser Ungleichheit können viele krebskranke Kinder in diesen Gebieten nicht ordentlich untersucht werden, wodurch sie einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt sind. XTrend möchte diesen Kindern mit dieser Veranstaltung mehr Hilfe und Unterstützung zukommen lassen, damit sie in ihrer Gesellschaft Wärme und Fürsorge erfahren.XTrend wird auch in Zukunft seine Stärken nutzen, die Philanthropie vorantreiben und neue Wege zur Förderung von Wohltätigkeitsorganisationen entwickeln, um Menschen in Not mehr Hilfe und Unterstützung bieten. Im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen hat XTrend sein Sportsponsoring genutzt, um lokale Sport- und Kulturveranstaltungen innerhalb globaler Gemeinschaften zu unterstützen und so Mehrwert in der Gesellschaft zu schaffen.Informationen zu XTrendXTrend ist ein zugelassener Finanzdienstleister in Zypern und wird von der CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) unter der CySEC-Lizenznummer 303/16 reguliert.Im Jahr 2023 haben die Marken von XTrend 11 Auszeichnungen gewonnen, darunter Best Zero Spread and Commission Forex Broker - Global. Mehr als 5000 Benutzer haben XTrend auf Trustpilot (eine Bewertungsplattform) bewertet. Die Bewertung beträgt 4.8 von 5.0. Als regionaler Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft 2023/2024 hat XTrend seine Präsenz in der globalen Gemeinschaft weiter ausgebaut.XTrend bietet mehr als 400 Instrumente aus den Bereichen Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien an. Es verfügt über Funktionen wie "Watch Live", die eine Live-Übertragung der Marktanalyse ermöglicht, "Starters School" (Anfängerschule) und "Market News" (Marktnachrichten). Mithilfe dieser Instrumente können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene die für sie passenden Inventionen bei XTrend finden.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xtrend-ist-zum-silbersponsor-von-wish-for-the-stars-zypern-geworden-und-hilft-kindern-in-strukturschwachen-gebieten-301996142.htmlPressekontakt:Firmenname: Rynat Trading Ltd,E-Mail: support@thextrend.com,Land: Zypern,Website: www.thextrend.comOriginal-Content von: XTrend Speed, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172654/5655604