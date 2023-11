DEN HAAG (dpa-AFX) - Nach seinem voraussichtlichen Sieg bei der niederländischen Parlamentswahl hat der Rechtspopulist Geert Wilders seine Entschlossenheit zur Übernahme der Regierung bekräftigt. "Die PVV will (...) mit anderen Parteien zusammenarbeiten, und das bedeutet, dass alle Parteien - auch die unsere - über ihren Schatten springen müssen", sagte Wilders am Mittwochabend in Den Haag. "Wir wollen regieren. Und mit 35 Sitzen werden wir auch regieren."

Nach einer Prognose des niederländischen Fernsehens ist Wilders Partei für die Freiheit (PVV) als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen und besetzt 35 der 150 Sitze im Parlament. Für eine Regierungsübernahme wäre er allerdings auf mehrere Koalitionspartner angewiesen. Wilders versprach: "Wir werden dafür sorgen, dass der Niederländer wieder an erster Stelle kommt." Der "Asyl-Tsunami" müsse beschränkt werden. Im niederländischen Fernsehen sprachen Kommentatoren von einem "historischen Ergebnis", das es so noch nie in den Niederlanden gegeben habe./cd/DP/ngu