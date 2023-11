Freiburg (ots) -



Jan Ullrich ist nicht einfach Täter oder Opfer. Er ist beides. Nun also hat er gestanden, ab 1996 gedopt zu haben. Zuvor hatte er stets beteuert, "niemanden betrogen" zu haben. Dabei hat er gelogen, jahrzehntelang. Allen voran seine Fans hat er angelogen. Dass dem so ist, dürfte er schon weit vor den Dreharbeiten für die Doku-Serie "Der Gejagte" und dem Stern-Interview gewusst haben. Auch Teile der Konkurrenz hat er betrogen, obschon er bis heute von "Chancengleichheit" spricht. Denn: Weiß er unter Garantie, dass es keine ungedopten Profis gab? Den sauberen Teil des Fahrerfeldes, und sei er noch so klein gewesen, haben Ullrich und seine vollgepumpten Kollegen um alle Siegchancen gebracht. https://www.mehr.bz/khs327m



