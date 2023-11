London (ots/PRNewswire) -Um das Vermächtnis seiner Mitgründerin Rose Mattus zu Ehren, hat Häagen-Dazs zum Internationalen Frauentag 2023 das "The Rose Project" ins Leben gerufen, eine globale Initiative der Marke zur Vergabe von Stipendien in Höhe von 100.000 Dollar (USD) an engagierte, starke Frauen.Heute, am 23. November, dem Geburtstag von Rose Mattus, feiert Häagen-Dazs mit der Bekanntgabe der Top 50 WomenWhoDontHoldBack Nominierten, die für ihre herausragende Leistungen in der engeren Wahl sind, und gibt die fünf international renommierten Mitglieder der Häagen-Dazs Rose Jury bekannt.Mehr als 2.500 Nominierungen sind für "The Rose Project" von Häagen-Dazs eingegangen, ein Projekt, das die Pionierleistung und gesellschaftlichen Beiträge engagierter Frauen auf der ganzen Welt würdigt. 50 herausragend inspirierende Frauen sind nun in der engeren Wahl. Sie haben die Chance auf eines von fünf Stipendien in Höhe von 20.000 Dollar (USD), das ihnen ermöglichen soll ihre außergewöhnliche Arbeit fortzusetzen, ihr Potenzial voll zu entfalten oder ein Herzensprojekt zu unterstützen. Auf der Liste der Top 50 sind Frauen aus insgesamt 17 Ländern aus Europa, Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Australien sowie Nord- und Südamerika. Die Geschichte aller Nominierten ist unter https://iwd.haagen-dazs.global/en/ zu finden.Für die letzte Auswahlphase des "The Rose Project" wurde eine hochkarätige, weibliche Jury mit Mitgliedern aus der ganzen Welt sorgfältig von Häagen-Dazs ausgewählt. Insperiert, leidenschaftlich und repräsentativ für den globalen Charakter des Projekts und der Marke wird diese nun gemeinsam die fünf Preisträgerinnen ernennen, die ihren eigenen Weg mit herausragenden Errungenschaften verfolgt und den Häagen-Dazs-Ethos "Don't Hold Back am stärksten verkörpern.Zur Jury gehören die britischen Autorin, Charity Gründerin und TV Moderatorin Katie Piper, Modeunternehmerin und Advokatin für Themen weiblicher Fruchtbarkeit Velda Tan aus Singapur, die spanische Unternehmerin and Kreativdirektorin Inés Arroyo, Community-Builderin und Gründerin des Frauen-Community-Netzwerks "Lady Multitask", Mercedes Palomar aus Mexiko, sowie die globale Geschäftsführerin Häagen-Dazs-Shops, Aurélie Lory aus Frankreich, als Vertreterin der Marke.Häagen-Dazs-Sprecherin Aurélie Lory sagt: "Am Internationalen Frauentag 2023 wurde das 'The Rose Project' von Häagen-Dazs ins Leben gerufen, um das Vermächtnis unserer Mitgründerin Rose Mattus zu ehren und eine Fondsplattform zu schaffen, die engagierten Frauen aus allen Bereichen auf der ganzen Welt unterstützt und neue Möglichkeiten schafft. Wir sind sehr erfreut, tausende Nominierungen aus zahlreichen Ländern erhalten zu haben. Unsere Top 50 Liste der WomenWhoDontHoldBack ist eine herausragende und vielfältige Auswahl beeindruckender weiblicher Geschichten, die uns bewegt und Frauen überall inspiriert haben. Für die letzte Phase des Projekts hatten wir nun das Privileg, eine renommierte Jury aus weiblichen Vordenkerinnen und Kulturschaffenden, die unsere Werte teilen, zu berufen, um die erste Preisträgerinnen des Rose Project zu ernennen."pria@capturecomms.comPressekontakt:Pria Manipria@capturecomms.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2280510/The_Haagen_Dazs_Rose_Project.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2280511/Haagen_Dazs_the_Rose_Project_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-haagen-dazs-rose-project-gibt-die-top-50-womenwhodontholdback-nominierten-sowie-die-mitglieder-der-weiblichen-internationalen-jury-bekannt-301996178.htmlOriginal-Content von: Häagen-Dazs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161901/5655629