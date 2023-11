Den Ausbruch aus der Seitwärtsrange seit Frühjahr um 281 € hatten wir bereits vor wenigen Tagen an dieser Stelle sowie im Bernecker TV avisiert. Avisiert hatten wir auch die Erhöhung der Mittelfristprognose. Jetzt ist es so weit mit dem gestrigen Investorentag. Für das Jahr 2026 erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 13 und 14 Mrd. €. Es entspräche fast einer Umsatzverdoppelunggegenüber 2023. Zulegen will RHEINMETALL unter anderem in den USA. Das Land soll das Potenzial haben, bis zum Ende des Jahrzehnts ein neuer Heimatmarkt für die Düsseldorfer zu werden. Das Ziel ist Richtung 380 bis 390 € auszuweiten.



