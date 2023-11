The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.11.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2023



ISIN Name

DE000A3C5448 FAM RENTEN SPEZIAL A INVESTMENT

AU000000IVC8 INVOCARE LTD.

DE000DZ1J7N3 DZ BANK IS.A411

CH0465767793 KOREA GAS 19/23 ZO MTN

DE000HLB3WD7 LB.HESS.THR.CARRARA11W/18

CH0142132007 GENF KT. 11-23

CH0142900775 ZUGER KT.BK 11-23

XS0997775837 BQUE F.C.MTL 13/23 MTN

CH0445625004 BASEL-STADT,KT. 18-23

