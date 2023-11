Im Rohstoffsektor kehrt langsam wieder Dynamik ein, wie beispielshalber beim Industriemetall Palladium. Im Bereich einer wichtigen Horizontalunterstützung aus 2018 könnte nun eine volatile Bodenbildungsphase nach dem letztmaligen Sell-Off beginnen. Nach dem Test einer Horizontalunterstützung aus 2018 verlaufend um 950 US-Dollar sprang das Industriemetall Palladium deutlich an und legte sechs Gewinntage in Folge hin. Hierbei gelang es an eine erste ...

