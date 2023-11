EQS-News: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

MPH Health Care AG: Q3-Zahlen 2023 Eigenkapital (Net Asset Value) steigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 58 % auf 215,7 Mio. Euro per 30. September 2023. Dies entspricht 50,38 Euro je Aktie (Vorjahr 30.09.2022: 31,87 Euro). Die Eigenkapitalquote beträgt 94,2 %. Berlin, 23. November 2023 - Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) gibt für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 das ungeprüfte IFRS-Konzernergebnis bekannt. Demnach stieg das Eigenkapital im Jahresvergleich von 136,5 Mio. Euro per 30.09.2022 auf 215,7 Mio. Euro per 30.09.2023. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie beträgt 50,38 Euro. Zum selben Zeitpunkt im Vorjahr betrug der NAV 31,87 Euro je Aktie. Der Zuwachs beträgt somit 58,1 %. Die Eigenkapitalquote per 30.09.2023 ist mit 94,2 % im Vergleich zum 31.12.2022 (93,4 %) leicht gestiegen und insgesamt unverändert hoch. Das Periodenergebnis für die ersten neun Monate 2023 betrug -5,7 Mio. Euro (Vorjahr -55,8 Mio. Euro). Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft, deren Beteiligungen als finanzielle Vermögenswerte unter der Bilanzposition "Finanzanlagen" ausgewiesen werden und zum Bilanzstichtag "at fair value through profit or loss" bewertet werden. Der Periodenfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus der Fair Value Bewertung der gehaltenen börsennotierten Beteiligungen zum Bilanzstichtag, die sich aus den im Vergleich zum Vorjahresstichtag 31.12.2022 niedrigeren Börsenkursen der Beteiligungen ergeben und die nicht liquiditätswirksam sind. Der Aktienkurs der Beteiligung M1 Kliniken AG hat sich von 9,06 Euro am 31.12.2022 auf 9,30 Euro am 30.09.2023 erhöht. Der Aktienkurs der Beteiligung CR Energy AG hat sich von 32,00 Euro am 31.12.2022 auf 25,30 Euro am 30.09.2023 verringert. "Für die Entwicklung im Jahr 2023 sind wir trotz der anhaltenden Krisensituation in Israel und der Ukraine sowie den erhöhten Energiekosten weiter zuversichtlich. Die EBIT-Marge der M1 Kliniken AG konnte überproportional gesteigert werden und das Wachstum der medizinisch-ästhetischen Fachzentren im In- und Ausland verläuft nach Plan. Die CR Energy AG ist mit ihrem vertikal integrierten Beteiligungsportfolio in den Bereichen "nachhaltige Energieversorgungskonzepte" sowie "qualitäts- und kostenoptimierter Wohnraum" sehr gut aufgestellt. Von den positiven Entwicklungen der Beteiligungen kann auch MPH in den kommenden Jahren systematisch profitieren", so Patrick Brenske, Vorstand der MPH. Der Halbjahresbericht der MPH Health Care AG wurde am 7. September 2023 auf der Webseite veröffentlicht. Über die MPH Health Care AG: Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.





