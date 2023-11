EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Expansion

Frankfurt, 23. November 2023 - Die LIBERO football finance AG gibt bekannt, dass die von den neuen Aktionären mehrheitlich im Juni 2023 beschlossene strukturelle Neuausrichtung nahezu abgeschlossen ist. Die Gesellschaft ist damit mit ihrem Kerngeschäft "Football Finance" rechtzeitig zum Winter-Transferfenster im Januar startklar und ist bereits in die Verhandlungen mit unterschiedlichen Fußballclubs aus den fünf größten europäischen Ligen eingestiegen.



Die Vorfinanzierung von Transfers bleibt weiterhin das Kerngeschäft der Gesellschaft, mit dem diese ein starkes und nachhaltiges Wachstum sicherstellen wird. Mehrere renommierte Banken haben sich bereits für eine Zusammenarbeit entschieden und ihre Bereitschaft signalisiert, Fazilitäten in einem hohen zweistelligen Millionenbereich bereitzustellen, um gemeinsam mit der LIBERO football finance AG von den lukrativen Möglichkeiten dieses Marktes zu profitieren, der vom Fußball-Weltverband FIFA in seinem "Internationalen Transfer-Snapshot" alleine für das kommende Winter-Transferfenster auf rund 1,03 Mrd. USD beziffert wird.



"Es freut mich, dass die Gesellschaft nach dem Abschluss der Neuausrichtung nun noch in diesem Jahr wie geplant vertrauensvoll in die Hände eines neuen Vorstandes übergeben werden kann.", kommentiert Dominik Heer, Vorstand der LIBERO football finance AG und ergänzt: "Ich bin zudem zuversichtlich, dass wir noch im laufenden Jahr einigen Clubs mit Finanzierungen im einstelligen Millionenbereich werden helfen können und damit bereits in 2023 noch nennenswerte Umsätze generieren werden."



Über die LIBERO football finance AG

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifußballvereinen.



Disclaimer

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der LIBERO football finance AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der LIBERO football finance AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



