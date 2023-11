Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Mittwoch (22.11.2023). Zudem wird der EUR/USD und seine Auswirkungen auf den Goldpreis wie auch den Silberpreis im Euroraum angegeben. Als erster Goldkurs am Handelstag wurden 1.998,55 USD notiert. Danach wurde im Tagesverlauf der Preis für die Feinunze Gold zwischen 1.987,07 USD und 2.005,81 USD gehandelt. Damit hat der Goldpreis in einer Spanne von 18,74 USD oder 0,94 % gehandelt. Und der letzte Kurs am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...