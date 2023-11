Der Aktienkurs von Vonovia hat sich seit dem partiellen Tief am 28. März 2023 bei 15,27 Euro in Form eines Aufwärtstrends um rund 64 Prozent emporgearbeitet. Dafür sind mehrere Gründe - wie beispielsweise ein mögliches Leitzinsplateau sowohl in den USA als auch in Europa - verantwortlich. Trotz rasant gestiegener Zinsen, höherer Baukosten und fallender Immobilienpreise werden die Investoren bei Vonovia immer zuversichtlicher. Dabei wurden die Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...