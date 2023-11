Vancouver, British Columbia, den 23. November 2023 / IRW-Press / - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) ("Legible" oder das "Unternehmen"), eine innovative Plattform für digitale Inhalte und ein eBook-Vertriebshändler, freut sich sehr, eine neue strategische Partnerschaft mit Faurecia Aptoide Automotive, Lda ("Faurecia Aptoide") bekannt zu geben, um seine App für Infotainment-Systeme in Autos auf der ganzen Welt anzubieten.

Faurecia Aptoide (https://faurecia-aptoide.com), der führende Marktplatz für Automobil-Apps, ist im Jahr 2023 der Infotainment-Lösungsanbieter für mehr als drei Millionen Fahrzeuge weltweit, wobei diese Zahl bis 2025 auf prognostizierte 20 Millionen Fahrzeuge ansteigen soll. Legible ist das erste Unternehmen, das Faurecia Aptoide eine App zur Verfügung stellt, mit welcher sowohl eBooks als auch Hörbücher in einer einzigen, zugänglichen und integrierten Lösung zum Kauf angeboten werden. Ziel ist eine schnelle Umsatzsteigerung auf internationaler Ebene.

Die flächendeckende Einführung von 5G, der Zugang zur 4G-LTE-Konnektivität und die derzeitige Entwicklung von softwaredefinierten, netzwerkfähigen, ultravernetzten Fahrzeugen, einschließlich einer Zukunft mit fahrerlosen Autos, machen Infotainment zu einer enormen Wachstumschance - und Faurecia Aptoide ist ein wichtiger Akteur, der eng mit Erstausrüstern und App-Entwicklern zusammenarbeitet, um diesbezügliche Möglichkeiten zu entwickeln.

Die riesige Auswahl von Legible an eBooks und Hörbüchern sowie "Lebenden Büchern" ("Living Books") und KI-unterstützten Angeboten sowie spannende Partnerschaften mit weltweit beliebten Unterhaltungsmarken wie dem Stan-Lee-Universum positionieren das Unternehmen als den digitalen Literaturanbieter der Zukunft.

"Wir sind begeistert, mit Faurecia Aptoide zusammenzuarbeiten, um die Welt der Literatur und des Geschichtenerzählens in die In-Car-Infotainment-Systeme auf der ganzen Welt zu bringen", erklärte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. "Diese Zusammenarbeit spiegelt unser Engagement wider, das Lesen und Hören von Büchern zugänglicher und bequemer denn je zuvor zu gestalten und sie nahtlos in das tägliche Leben der Menschen zu integrieren."

Zu den wichtigsten Merkmalen der Partnerschaft gehören:

Integration: Die umfangreiche digitale Bibliothek von Legible wird harmonisch in den App-Store von Faurecia Aptoide für In-Car-Infotainment integriert, so dass Autobesitzer ganz einfach auf ihre Lieblingsbücher und -hörbücher zugreifen können.

Vielfältige Auswahl an Inhalten: Die Nutzer haben Zugang zu einer umfassenden Auswahl an eBooks und Hörbücher aus verschiedenen Genres, was gewährleistet, dass Inhalte für jeden Geschmack mit dabei sind.

Offline-Zugang: Die Fahrer und Beifahrer sind in der Lage, Inhalte für den Offline-Zugang herunterzuladen, was für längere Fahrten oder für Gebiete mit eingeschränkter Konnektivität praktisch ist.

Individuelles Benutzererlebnis: Die Integration bietet personalisierte Empfehlungen auf der Basis der Vorlieben und Lesegewohnheiten der Nutzer.

Sichere und nutzerfreundliche Oberfläche: Die Legible-App wurde unter dem Aspekt der Sicherheit entwickelt, um die Ablenkung des Fahrers so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig eine nutzerfreundliche Oberfläche sowie den Zugang zu Büchern nicht nur im Auto, sondern auch auf mobilen Geräten zu ermöglichen. eBooks und Hörbücher können einzeln gekauft werden, sind aber auch über den Unbound-Mitgliederservice von Legible verfügbar, was einen uneingeschränkten Zugang zu einer umfassenden, kuratierten Auswahl an eBooks und Hörbüchern gegen eine geringe monatliche Gebühr bietet. Bitte besuchen Sie die Website Legible.com für weitere Informationen.

"Faurecia Aptoide konzentriert sich darauf, den Fahrzeugnutzern auf der ganzen Welt wertvolle Inhalte zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenarbeit mit Legible mit dem Ziel, Fahrzeugnutzern Literatur - sogar während der Fahrt - leichter zugänglich zu machen, ist sehr aufregend", meinte Thijs van Herkhuizen, General Manager von Faurecia Aptoide. "Wir wollen Fahrern und Beifahrern eine angenehmere, vernetzte Autofahrt ermöglichen, und dies ist ein Schritt in die richtige Richtung."

Die Partnerschaft zwischen Legible und Faurecia Aptoide bietet Fahrzeugbesitzern auf der ganzen Welt eine neue Dimension von Komfort und Unterhaltung. Dank des umfangreichen Katalogs an eBooks und Hörbüchern von Legible, die für Fahrer und Beifahrer überall leicht zugänglich sind, können diese sich darauf freuen, eine Welt der Geschichten und des Wissens stets zur Hand zu haben, was die tägliche Fahrt zur Arbeit oder eine längere Reise zu einem fesselnden und bereichernden Erlebnis macht.

Über Faurecia Aptoide

Faurecia Aptoide Automotive ist ein Joint Venture zwischen Forvia (vormals Faurecia; https://www.forvia.com) und Aptoide (https://de.aptoide.com), das Erstausrüster und App-Entwickler zusammenbringt, um die Zukunft vernetzter Fahrzeuge zu gestalten. Mit einem wachsenden App-Portfolio, das bereits mehr als 250 Apps umfasst, und einer etablierten Partnerschaft mit 14 verschiedenen Automarken ist Faurecia-Aptoide in der Automobilindustrie ganz vorne mit dabei und unterstützt Android-Entwickler bei der Entwicklung des In-Car-Infotainment der nächsten Generation.

Derzeit ist Faurecia Aptoide der Marktführer und Maßstab sowohl für Erstausrüster als auch App-Entwickler.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://faurecia-aptoide.com.

Kontakt Faurecia Aptoide:

communication@faurecia-aptoide.com

Über Legible Inc.

Legible ist ein wegweisendes, auf mobile Geräte konzentriertes globales Unternehmen, das sich auf eBook- und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat und ein Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar besitzt. Die umfangreichen Partnerschaften von Legible schließen vier der Top-5-Verlagshäuser und den weltweit größten eBook-Vertriebshändler ein; somit kann Legible die nahtlose Lieferung von mehr als zwei Millionen eBooks und Hörbücher gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Bibliothek sowie einen eBook-Store verwandeln.

Im Zentrum der Innovation von Legible steht sein LibrarianAI, der weltweit erste KI-unterstützte Assistent, der das Leseerlebnis verbessert. Der Verlagsbereich von Legible revolutioniert die Branche durch die Erstellung von proprietären, mit KI angereicherten Multimedia-Büchern, die neue Maßstäbe in der Literaturvermittlung setzen.

Legible steht an vorderster Front bei der Neugestaltung der digitalen Verlagslandschaft und hat sich zum Ziel gesetzt, einen signifikanten Marktanteil zu gewinnen, indem das Unternehmen innovative Publishing-Lösungen des 21. Jahrhunderts anbietet und das Leseerlebnis auf der ganzen Welt bereichert.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktdaten Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T)

E-Mail: invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen ("zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

