Virtuelle und persönliche Schulungen helfen Anwendern, mit KI-gesteuerten Anwendungen zu arbeiten und diese anzupassen

KNIME, das Softwareunternehmen, das auf einen intuitiven Umgang mit Daten spezialisiert ist, gibt die Einführung seiner "KI Learnathon"-Reihe bekannt. Die Reihe umfasst praxisnahe, hybride Ereignisse, die darauf abzielen, jeden Einzelnen unabhängig von seinem technischen Hintergrund in die Lage zu versetzen, seine eigenen KI-gestützten Datenanwendungen unter Verwendung der KI-Erweiterung von KNIME zu erstellen und den Wert seiner Daten zu maximieren.

Die KNIME KI Learnathon Serie versetzt den Anwender in die Lage, sich virtuell und persönlich mit den Möglichkeiten und dem Wert der KNIME Analytics Platform 5.1, die im Juli 2023 auf den Markt kam, vertraut zu machen und diese voll auszuschöpfen. Der Teilnehmer lernt, wie er die Knotenpunkte innerhalb der KNIME KI-Erweiterung als Rahmen nutzen kann, um kundenspezifische Large Language Model (LLM) Chatbots auf einer kundenspezifischen Wissensbasis zu erstellen. Zusätzlich zu den benutzerdefinierten Chatbots erhalten und erfahren die Teilnehmer darüber hinaus:

Eine Einführung in die KNIME Analytics Platform 5.1: Ein umfassender Leitfaden für Anfänger, um in der Plattform effektiv zu navigieren und sie effektiv zu nutzen.

Wie man einen Vektorspeicher aus einem Korpus von Dokumenten und angehängten Metadaten erstellt.

Wie man ein benutzerdefiniertes Chat-Modell bestmöglichst anpasst, um spezifische Anfragen zu beantworten, indem man die Open KI-Integration von KNIME nutzt.

Wie man eine Benutzeroberfläche hinzufügt, um den KNIME-Workflow zu steuern und eine zugängliche Chatbot-Datenanwendung zu erstellen.

Schritte zur Bereitstellung der Datenanwendung, um sie authentifizierten Benutzern über einen Webbrowser zugänglich zu machen.

Einen Überblick über die weiteren KI-Integrationen von KNIME, einschließlich GPT4All, Hugging Face, Chroma, FAISS und mehr.

Die ersten drei Events werden sowohl gestreamt als auch live in drei Städten in Europa abgehalten. Weitere Events in den USA werden folgen.

23. November in Hamburg, Deutschland

30. November in Nottingham, England

14. Dezember in Berlin, Deutschland

Weitere KI Learnathons sind für das erste Quartal 2024 in den USA geplant.

"KI kann mit Sicherheit nicht unsere Jobs übernehmen, aber KI kann unsere Arbeit einfacher und schneller gestalten", so Rosaria Silipo, Head of Evangelism bei KNIME. "Mit der KNIME KI-Erweiterung können sowohl erfahrene Anwender als auch Neueinsteiger in kürzester Zeit den Zugriff auf bereits vorhandene KI-Modelle erlernen und diese anpassen."

Teilnehmer, die an dieser zeitgemäßen Wissensvermittlung interessiert sind ob persönlich oder online können sich online über die Webseite von KNIME Events anmelden.

Um weitere Informationen über KNIME oder KNIME 5.1 zu erhalten, besuchen Sie bitte www.knime.com.

Über KNIME:

KNIME unterstützt jeden dabei, Daten sinnvoll zu nutzen.

Die kostenfreie und Open-Source KNIME Analytics Platform versetzt jeden Nutzer in die Lage, intuitiv mit Daten zu arbeiten unabhängig davon, ob er einen geschäftlichen, technischen oder datenbezogenen Hintergrund hat.

KNIME Business Hub ist die kommerzielle Ergänzung zur KNIME Analytics Platform und ermöglicht es den Anwendern, gemeinsam an Data Science zu arbeiten und Erkenntnisse im gesamten Unternehmen zu teilen.

Zusammen unterstützen die Produkte den gesamten Lebenszyklus von Data Science und versetzen Teams auf allen Ebenen der Analysebereitschaft in die Lage, die Verwertung von Daten zu unterstützen und eine skalierbare Data Science Praxis aufzubauen.

