FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Kion von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 34 Euro gesenkt. Der Appetit der Kunden auf Investitionen in Sachen Online-Handel sei unverändert gedämpft, schrieb Analyst Alexander Koller in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Profiteure der gegenwärtigen Entwicklung dürften die Anbieter von Logistikdiensten in der Industrie sein, weniger die von konsumbezogenen Services./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 01:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2023 / 01:04 / EST

DE000KGX8881