Die Uniqa hat in den ersten neun Monaten die verrechneten Prämien um 9,4 Prozent auf 5,5 Mrd. Euro gesteigert. Insbesondere die Schaden- und Unfallversicherung und die Krankenversicherung trugen zu diesem Wachstum bei, teilt der Versicherungskonzern mit. Das Ergebnis vor Steuern der Uniqa Group verbesserte sich um 21,7 Prozent auf 304,9 Mio. Euro (1 - 9/2022: 250,4 Mio. Euro). Das Konzernergebnis erhöhte sich um 2,5 Prozent auf 224,5 Mio. Euro (1 - 9/2022: 219,1 Mio. Euro). CEO Andreas Brandstetter: "Trotz hoher Schadenbelastung durch Unwetter- und Großschäden, insbesondere im Sommer in Österreich, konnten wir unser Ergebnis deutlich steigern. Die erhöhte Profitabilität, die vor allem durch unsere Gesellschaften in CEE getragen wird, ...

