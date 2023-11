Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und simuliertes Phishing, hat fünf Tipps für die Cybersicherheit veröffentlicht, um Endbenutzer vor einer Vielzahl gefährlicher Betrugsversuche während der Weihnachtszeit 2023 zu schützen.Im Folgenden werden die fünf wichtigsten Tipps für die Cybersicherheit in der Weihnachtssaison 2023 gelistet:- Achtung vor bösartigen Links: Verbraucher sollten vorsichtig sein, wenn sie auf Links klicken oder E-Mail-Anhänge öffnen, insbesondere wenn sie von unbekannten oder verdächtigen Quellen stammen. Achtsam sollten sie auf E-Mails (Phishing), Textnachrichten (Smishing), Telefonanrufe (Vishing) oder Sprachnachrichten sein, die zur Preisgabe persönlicher oder finanzieller Daten verleiten sollen.- Den Kauf sorgsam überprüfen: Beim Online-Einkauf sollten Verbraucher darauf aufpassen, dass sie es mit seriösen Verkäufern und Websites zu tun haben. Sie sollten die Bewertungen und Rezensionen von Verkäufern prüfen und vorsichtig bei Angeboten sein, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein. Es empfiehlt sich eine Kreditkarte oder eine vertrauenswürdige Zahlungsplattform zu nutzen, die einen Käuferschutz anbietet, da dies im Falle eines Zahlungsausfalls oder einer nicht erfolgten Lieferung einen gewissen Schutz bieten kann.- Auf den Instinkt vertrauen: Dem Gefühl, dass etwas nicht stimmt oder zu gut ist, um wahr zu sein, sollte vertraut werden. Cyberkriminelle sind auf überstürzte oder impulsive Handlungen der Opfer angewiesen. Verbraucher sollten sich also Zeit lassen und es sich zweimal überlegen, bevor sie persönliche Informationen weitergeben, Einkäufe tätigen oder Geld investieren.- Lieferscheinbetrug im Hinterkopf behalten: Dabei handelt es sich um Phishing-E-Mails oder -SMS, die vorgeben, ein Lieferunternehmen zu sein, um weitere Informationen vom Empfänger zu erlangen.- Skeptisch bei unaufgeforderten Investitionsangeboten bleiben, insbesondere bei solchen, die garantiert hohe Renditen oder schnelle Gewinne versprechen.Mehr lesen Sie hier: https://ots.de/n8KTp8Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5655755