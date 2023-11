Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Notenbankvertreter wiederholten im Wesentlichen die Einschätzungen der letzten Tage, womit versucht wird, die Zinssenkungserwartungen im Zaum zu halten, so die Analysten der Helaba.Dies sei insofern gelungen, als dass die Spekulationen auf sinkende Zinsen im Vergleich zur Vorwoche nicht weiter forciert worden seien. Im Vorfeld zu dem verlängerten Wochenende in den USA (Thanksgiving) sei es an den Aktienmärkten zu moderaten Kursgewinnen gekommen. An den Rentenmärkten hätten sinkende Ölnotierungen für Kaufinteresse gesorgt. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter habe dagegen kaum zusätzliche Impulse gebracht. ...

