Vor dem heutigen Erntedankfest (Thanksgiving) haben die US-Börsen am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Damit geht die Jahresendrally weiter und auch Tech-Titel wie PayPal haben mit einem Plus geschlossen. Bei der PayPal-Aktie hatten die Bullen zuvor einen wichtigen Erfolg verzeichnet, doch die Sache hat einen Haken. Aktuelle Konjunkturdaten fielen überwiegend stark aus. Sie deuten somit auf eine robuste Wirtschaftsentwicklung in den Vereinigten Staaten bei weiter hohen Preisen hin, sodass ...

