DJ S&P Global: Euroraum im November weiter im rezessiven Bereich

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft der Eurozone hat im November im rezessiven Bereich verharrt, wenngleich die Talfahrt sich etwas verlangsamt hat. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 47,1 Zähler von 46,5 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 47,0 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 43,8 Punkte von 43,1 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 43,4 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 48,2 Punkte von 47,8 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,0 Punkte erwartet.

"Man hat den Eindruck, dass die Eurozone-Wirtschaft immer tiefer im Schlamm versinkt", sagte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "In den letzten vier bis fünf Monaten sind sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor in vergleichsweise gleichbleibendem Tempo geschrumpft. Wenn wir die aktuellen Einkaufsmanagerindizes für November in unserem Nowcast-Modell berücksichtigen, besteht das Potenzial für ein zweites Quartal in Folge mit rückläufigem BIP."

"Über diese Zahlen wird die Europäische Zentralbank nicht erfreut sein", ergänzte der Chefökonom. "Trotz anhaltender wirtschaftlicher Eintrübung haben die Dienstleister im Berichtsmonat laut Umfrage ihre Preise erneut angehoben. Dies geschah vermutlich als Reaktion auf den erstaunlich kräftigen und sich sogar beschleunigenden Anstieg auf der Kostenseite, der vor allem auf die überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen zurückzuführen ist, die im Servicesektor eine besonders große Rolle spielen."

November 23, 2023 04:12 ET (09:12 GMT)

