Küsnacht (www.fondscheck.de) - Stefano Montalbano, bisher Head Finance & Controlling, wird neuer Chief Financial Officer der Bellevue Group, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er folgt auf Michael Hutter, der sich entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bellevue Group wahrzunehmen und die Gruppe per Ende Februar 2024 verlassen wird. ...

