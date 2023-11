tk nucera kündigte in einer Vorankündigung an, dass die Umsätze in Q4 22/23 vor allem aufgrund des neuen AWE-Segments stark sein werden. Basierend auf den Erwartungen von AlsterResearch und dem Konsens für das Gesamtjahr sollten die impliziten Q4-Umsätze im Bereich von EUR 175-177 Mio. liegen, was einem Anstieg von ca. 65% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus habe tk nucera ein leicht positives EBIT in Q4 angedeutet (bisherige Prognose leicht negativ), was für die Analysten von AlsterResearch eine positive Überraschung darstelle. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Haupttreiber für die Equity-Story von tk nucera die Umsetzung des beträchtlichen Auftragsbestands des Unternehmens im Wert von 1,5 Mrd. Euro ist. Nach Ansicht von AlsterResearch sollte dies zu einem signifikanten und gut vorhersehbaren Umsatz- und Gewinnwachstum führen. Insbesondere das Großprojekt in Saudi-Arabien im AWE-Segment macht gute Fortschritte, treibt den Umsatz und sollte mit dem Beginn eines profitablen Servicevertrags auch zum Ergebnistreiber werden. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 24,00, was einem Upside von 44% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/thyssenkrupp%20nucera%20AG%20&%20Co%20KGaA





