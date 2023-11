Heute im gabb Um 11:06 liegt der ATX TR mit -0.14 Prozent im Minus bei 7183 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 8.88% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +5.88% auf 0.72 Euro, dahinter Agrana mit +1.44% auf 14.1 Euro und Polytec Group mit +1.17% auf 3.6625 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15971 (+0.07%, Ultimo 2022: 13923, 14.71% ytd). - PIR-News: Zahlen von Porr, UBM, Uniqa, Aufträge für Andritz, Kontron, News zu RBI, Erste Group, Research zu Verbund ...- Nachlese: Kapsch TrafficCom & Co. zeigten eine Kapitalerhöhung, die funktioniert hat- Unser Robot sagt: CA Immo, Agrana, SBO und weitere Aktien auffällig; Radka Doehring führt in der GGC- gabb Jobradar: Kontron, Porr, Agrana- Börsegeschichte 23.11.: Bitte wieder so wie im Jahr 2009- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...